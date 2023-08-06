Знаменитости 06 августа 2023, 17:14 Танцор Большого театра Владимир Кудряшов умер на 101-м году жизни Танцор Большого театра Владимир Кудряшов умер в Москве на 101-м году жизни Telegram

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Бывший танцор Большого театра, исполнитель характерных партий Владимир Кудряшов умер на 101-м году жизни. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба театра.

Как отметили в заявлении, чуть более месяца назад Кудряшов отметил столетний юбилей.

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«Церемония прощания состоится 8 августа. Отпевание пройдет в храме Святых Апостолов Петра и Павла в Лефортово. Начало в 10:00», — уточнили в Большом театре.

В паре с балериной Сусанной Звягиной Владимир Кудряшов выступал 3 мая 1945 года перед советскими солдатами у поверженного Рейхстага вместе с Лидией Руслановой и Клавдией Шульженко. Также часто Кудряшов снимался в кино. Он сыграл в «Иване Грозном» Эйзенштейна, в фильме-балете «Ромео и Джульетта», а также в «Человеке-амфибии».

На сцене Большого Владимир Кудряшов был задействован в постановках «Пламя Парижа», «Мирандолина», «Коппелия».