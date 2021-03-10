Танцор Большого театра лишился почти полмиллиона рублей из-за мошенников

Артист Большого театра Виталий Гетманов стал жертвой мошенников. Об этом сообщила газета «Московский Комсомолец».

По данным «Газеты.ru», ему позвонили неизвестные под видом банковских сотрудников. Они рассказали, что с его карты пытаются похитить деньги и предложили перевести их на «безопасный счет».

В результате Гетманов перевел им 480 тысяч рублей. Потом он понял, что его деньги украли и обратился в полицию. Сейчас проводится проверка.