Танец Жади из «Клона» в бикини стал вирусным в интернете

Видеоролик появился на личной странице Джоанны Антонелли в Instagram. Интернет-пользователи увидели, как знаменитость танцует в купальнике под душем. На данный момент видео посмотрели более одного миллиона раз за два дня. Поклонники восхитились энергией и красотой актрисы.

«Какой подарок! Комната энергии! Каменный душ расслабляет, помогает прийти в себя и впасть в астрал», — подписала публикацию звезда.

Новые фотографии актрисы редко появляются в социальной сети. В комментариях подписчики обратили внимание на то, что Антонелли выглядит прекрасно. Они написали в комментариях: «Как мило! Я твой фанат со времен „Клона“!», «Какое прекрасное тело». Однако российских пользователей не удовлетворил внешний вид актрисы:

«Где твоя красивая талия, как была в „Клоне“?», «Жади уже не та».