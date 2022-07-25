Тамара Турава объяснила, почему ушла из шоу Comedy Woman до его закрытия

Бывшая участница Comedy Woman Тамара Турава в разговоре с журналистами StarHit назвала настоящую причину своего ухода из шоу еще до его закрытия. По словам артистки, она почувствовала, что что-то идет не так.

Турава считает, что ее «слила» автор телепроекта Наталья Еприкян.

«Спустя время я почувствовала, что что-то не так, ждала, что позовут, уже близится время. Наталья Еприкян написала мне о том, что не хватает бюджета, чтобы я приехала. Говорю: „Наташ, я за творчество, мне деньги не нужны, мне есть, где жить, я могу сама снять жилье, на что жить, давай приеду так“. Но она сказала, что любое творчество должно оплачиваться. Получается, она меня слила», — процитировало ИА Nation News слова Туравы.

Кроме того, артистка пожаловалась на неудачный сценарий, который не понравился публике. Позже Турава узнала, что он был подготовлен непрофессионалом.