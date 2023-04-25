Знаменитости 25 апреля 2023, 03:17 Тамара Гвердцители прервала «творческое молчание» и устроила тур Mash: Тамара Гвердцители анонсировала тур по США РИА «Новости»

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Народная артистка России Тамара Гвердцители после годового перерыва в творческой деятельности отправится в тур по США. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

После начала спецоперации на Украине Гвердцители объявила «творческое молчание», отменила свои выступления и уехала из России. Но сейчас артистка анонсировала тур на лето по восьми городам в США. Цена за билет на ее концерт варьируется от 75 до 125 долларов.

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Кроме гастрольного тура по США Гвердцители также объявила цены на корпоративы. Они начинаются от 50 тысяч евро. В эту сумму не входят райдер и трансфер.

Австралийская рок-группа AC/DC осенью выступит на фестивале Power Trip в США. Это выступление станет первым после семилетнего перерыва в гастролях. К гитаристу-основателю Ангусу Янгу, ритм-гитаристу Стиви Янгу, басисту Клиффу Уильямсу и барабанщику Филу Радду присоединится вокалист Брайан Джонсон.