Знаменитости 19 июля 2023, 02:24 «Там ухало». Соседов устроил скандал в отеле в Витебске Критик Соседов устроил скандал в отеле Витебска из-за барабанного боя среди ночи РИА «Новости»

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Музыкальный критик Сергей Соседов устроил скандал в отеле Витебска из-за «барабанного боя», который не дал ему ночью отдохнуть. Подробностями он поделился в разговоре с «Пятым каналом».

«Там ухало: барабанный бой полвторого ночи!» — сказал телеведущий.

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По словам критика, охрана не смогла выяснить, кто именно бил в барабаны. К тому же, пока шли поиски и разбирательство, звуки постепенно стихли.

«Но я все равно всю ночь не спал, потому что был концерт „Русского радио“. Я же не могу потребовать отменить концерт „Русского радио“ ночной», — отметил Соседов.

На вопрос о компенсации от отеля за сорванный ночной отдых критик ответил, что поднимать эту тему в данной ситуации было бы неуместно и глупо с его стороны. Несмотря на бессонную ночь в гостинице, Соседов высоко оценил прошедшее мероприятие. Телеведущий провел на фестивале несколько пресс-конференций.

Ранее музыкальный критик назвал певицу Аллу Пугачеву «главной старперкой» после ее слов о холопах и рабах. По его мнению, карьера этой артистки в России завершена.