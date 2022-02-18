«Там цифра с шестью нулями». Плющенко поставил на победу Щербаковой на Олимпиаде

Фигурист и тренер Евгений Плющенко поставил на победу россиянки Анны Щербаковой на Олимпиаде в Пекине. Золотая медаль спортсменки принесли ему кругленькую сумму.

«Мой муж сделал ставку на ее победу сегодня, выиграл с коэффициентом 3,86. Он и на короткую поставил, что она будет второй, и сегодня на победу в Олимпийских играх. Могу сказать, что там цифра с шестью нулями», — рассказала жена фигуриста Яна Рудковская «Матч ТВ».

Она уточнила, что изначально Плющенко хотел поставить на Алекандру Трусову, но передумал. Спортсмен говорил, что ошибка в короткой программе будет стоить девушке победы на Олимпиаде.

«Собственно, так и вышло: не будь этого тройного акселя с падением, четырех баллов хватило бы для золота. Обидно, что этого не хватило», — отметила Рудковская.

Россиянка Щербакова набрала 255,95 балла и завоевала золотую олимпийскую медаль. Второе место досталось Александре Трусовой, получившей 251,73 балла. Бронза досталась японской фигуристке Каори Сакамото. Она набрала 233,13 балла. С самого начала первое место пророчили российской фигуристке Камиле Валиевой, но она стала лишь четвертой.