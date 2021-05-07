«Там полных не было». Малышеву затравили за слова о блокадном Ленинграде

Телеведущую Елену Малышеву затравили в Сети после того, как она посоветовала пенсионерке правильно питаться и привела в пример жителей блокадного Ленинграда. Об этом сообщило Ura.ru.

Подписчица Малышевой ранее написала ей, что очень хочет похудеть, но из-за маленькой пенсии не может позволить себе курс диеты от телеведущей. Малышева в ответ призвала не оправдывать себя пенсиями, написав, что лишний вес возникает, если много и калорийно есть.

«В блокадном Ленинграде полных не было! Не жалейте себя! <…> А худеть можно бесплатно», — ответила Малышева.

Ведущая вскоре удалила свой пост, но многие успели его прочитать. Пользователи возмутились высказываниями Малышевой.

«Сытый голодного не разумеет. Еще и блокадный Ленинград упомянула, бессовестная. В том-то и дело, что едят калорийное и однообразное — макароны, крупы, да хлеб на две тысячи рублей, что после уплаты коммунальных, да выкупа таблеток остается», — написала пользовательница.

«Были или не были полные люди в блокадном Ленинграде, не Малышевой об этом судить и судачить! Но вот кого точно там не было, так это таких как Малышева, с виллами в Майями, квартирами в Нью-Йорке и детьми в США», — написал другой юзер.

«Легко рассуждать, имя миллионные доходы», — отметила другая читательница.

«Пожила бы на наши доходы, противно даже смотреть», — высказалась еще одна.

Малышева ранее предрекла, что человечество в будущем ждет секс с роботами и любовь на расстоянии. Об этом сообщало РИА ФАН.