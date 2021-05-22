«Там можно петь шепотом». Буланова пожелала Manizha победить на Евровидении
Заслуженная артистка России певица Татьяна Буланова пожелала Manizha победить на Евровидении. Она призналась, что не смотрела номера других участников конкурса, но считает, что у россиянки есть все шансы на успешный результат. Об этом Буланова сообщила «360».
Буланова высоко оценила выступление Manizha, которая представит Россию на Евровидении с песней Russian Woman,
«Мне очень понравилось. Мне показалось, что энергично, динамично очень выступила, ярко», — сказала артистка.
Буланова не взялась предсказывать, какое место Manizha может занять на конкурсе.
Она отметила, что Евровидение — это конкурс песни, а не конкурс вокалистов.
«Там можно петь шепотом, если какая-то интересная песня, и как угодно вообще. Я так понимаю, что конкурс номеров, потому что в основном выступают участники, которые в других странах вообще неизвестны. И чтобы запомнили песню, нужно как-то ярко ее показать. Мне кажется, что у нашей страны есть большой шанс, чтобы запомнили, как-то заметили», — высказалась певица.
Буланова посмотрела выступление Manizha в интернете. Никаких представителей других стран она не смотрела.
Буланова также ответила на вопрос, хотела бы она сама принять участие в Евровидении.
«Ни в коем случае», — сказала она.
Музыкальный критик Евгений Бабичев в преддверии финала Евровидения в беседе с «360» объяснил, почему Manizha, по его мнению, вряд ли удастся занять первые места на конкурсе.