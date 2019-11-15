«Там и похуже люди бывали»: Пригожин — о Бузовой на Евровидении
Запретить Бузовой представлять Россию на Евровидении никто не может, отметил продюсер. Если у нее появилось такое желание, пусть выступает, заявил Пригожин. По его словам, на сцену музыкального мероприятия выходили люди и похуже.
Бузова анонсировала свое выступление на Евровидении — ВидеоПодробнее
«Мы постоянно обсасываем это „Евровидение“, как конфету, от которой уже одна палочка осталась. Ведь „Евровидение“ это давно не про голос, то есть ей он не обязателен, это про песню», — заявил Пригожин.
Хотя он все равно не понимает, как Бузова собралась там петь живьем. Продюсер надеется, что к тому времени певица подтянется — тем более чувством ритма она не обделена. По мнению собеседника агентства, Бузова смогла бы «выловить ноту», если бы она пела под фонограмму или кто-нибудь напевал ей в ухо.
«А так у нее не всегда получается попадать в ноты», — добавил Пригожин.
Музыкальный продюсер отметил, что для участия в конкурсе не нужны выдающиеся вокальные данные.
«Сегодня вообще вся музыкальная индустрия превратилась во фрик-шоу, это я не именно про Олю, а в целом говорю. Именно фрик-шоу собирает залы», — заявил Пригожин.
Билан в третий раз собрался на ЕвровидениеПодробнее
Он обратил внимание на то, сколько немузыкальных людей выступают на сцене. Поэтому продюсер сделал вывод: сейчас идут смотреть не на артиста, а на репертуар, который «выстреливает».
Ольга Бузова не уточнила, когда именно намерена отправиться на фестиваль. Ранее представитель певицы заявил, что в 2020 году она не поедет на Евровидение, потому что нет необходимого предложения.