Знаменитости 08 апреля 2024, 17:02 «Там есть правда». Юрий Стоянов оценил сериал «Слово пацана» Актер Юрий Стоянов назвал сериал «Слово пацана» правдивым и важным РИА «Новости»

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Народный артист России Юрий Стоянов поделился впечатлениями от сериала «Слово пацана: кровь на асфальте». В интервью на YouTube-канале Надежды Стрелец актер назвал картину правдивой и важной.

Стоянов рассказал, что просмотрел сериал целиком и остался от него в восторге. Особенно он выделил работу режиссера Жоры Крыжовникова. Артист отметил, что сериал «Слово пацана» убедительно воссоздает атмосферу конца 1980-х годов.

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«Там есть правда и очень важные вещи. Актеры играют по-настоящему, истории рассказаны честно и искренне», — добавил Стоянов.

Выпущенный в конце 2023 года 8-серийный проект о казанских уличных группировках быстро завоевал симпатию у зрителей и установил рекорды по просмотрам в онлайн-кинотеатрах. Сериал вызвал неоднозначную реакцию аудитории, однако большинство посмотревших отметили его реалистичность и динамичный сюжет.

В свою очередь актриса Ольга Будина выступила с критикой сериала По ее мнению, сериал негативно влияет на подростков.