Талызина пожаловалась на отсутствие ролей в кино

Актриса Валентина Талызина рассказала, что ее больше не зовут сниматься в кино. Об этом она сообщила в интервью teleprogramma.pro.

Народная артистка РСФСР поделилась, что довольствуется ролями в театре, а живет на пенсию, зато недостатка в народной любви нет до сих пор.

«Я сейчас репетирую в спектакле „Волки и овцы“ главную роль. В январе будет премьера. В кино не приглашают. Последний раз сыграла три года назад. Больше режиссеры не зовут. У меня все нормально и спокойно в жизни. Ко мне как-то подошла женщина и сказала, что обожает меня. Я спросила за что. Она ответила: „За то, что вы не наигрываете“. Пенсии мне хватает на жизнь. Все нормально», — рассказала актриса.

Она добавила, что с возрастом ей чаще стали делать комплименты по поводу внешности, что ее немного удивляет.

«Мне все говорят подобное, но я удивляюсь. Я такая же, как была. Мне в молодости никто такое не говорил. А сейчас все комплименты делают», — рассказала Талызина.