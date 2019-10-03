Азиза приготовилась к суду с Тальковым-младшим

На съемках телепрограммы Азиза рассказала историю, связанную с Тальковым-старшим. Музыкант хотел познакомить ее с авторитетным человеком и повез на встречу. Но потом певица отказалась, поэтому артист якобы бросил ее ночью в лесу одну. Теперь Тальков-младший намерен судиться, чтобы защитить честь и достоинства отца, которого убили на концерте в 1991 году в Санкт-Петербурге.

Пока что певица не видела повесток в своем почтовом ящике. Когда они придут, Азиза готова лично пойти на заседание. Она не считает себя виноватой, потому что рассказала правду. «Моя душа нараспашку», — добавила она.

Азиза заявила, что искренне желает добра сыну музыканта. Однако тот не ценит ее порывов.

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«В последнее время стал несколько странно себя вести. Говорит: „Я дал Азизе шанс стать человеком“. То есть не мои мама-педагог с папой-композитором, прошедшим войну, сделали меня человеком?» — заявила Азиза.

Певица — крестная мама сына Талькова-младшего. В последнее время мужчина просит певицу не называть себя так, так как он пересмотрел свое отношение к религии. Азиза уверена: «Это не по-божески, не по-христиански».