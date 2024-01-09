Знаменитости 09 января 2024, 05:10 «Таланта не хватает». Ливанов объяснил, почему сбежавшие из РФ звезды непопулярны за рубежом Актер Ливанов: несостоявшимся за границей русским артистам не хватает таланта РИА «Новости»

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Российским артистам, которые покинули Родину и не смогли состояться за границей, не хватает таланта. Об этом заявил 88-летний народный актер РСФСР Василий Ливанов в беседе с aif.ru.

У знаменитости спросили, почему некоторые русские звезды не смогли состояться в других странах. Например, сбежавший из России Артур Смольянинов* теперь зарабатывает разовыми выступлениями и подкастами.

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«Как всякий талант, русский может состояться в любой стране. И есть примеры, когда актеры состоялись, работая за границей. Но если таланта нет, тогда, конечно, состояться невозможно. Не востребованы наши уехавшие как актеры? Значит, таланта им не хватает!» — заявил Ливанов.

Ранее стало известно, что Смольянинов* решил заняться музыкальной деятельностью после карьерных неудач в Латвии. Мужчина собрал группу единомышленников-латышей, с которыми познакомился полтора года назад. Коллектив артиста назвали cheLovek. В течение года участники состава играли в местных переходах.

* Артур Смольянинов внесен Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента. Росфинмониторинг включил Артура Смольянинова в список террористов и экстремистов.