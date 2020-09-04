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    04 сентября 2020, 12:48

    Таксист обокрал участницу шоу «Холостяк» на 100 тысяч

    Алена Макаренко

    Участница шоу «Холостяк» с Егором Кридом Ульяна Миронова осталась без платья за 100 тысяч рублей. Ее обокрал таксист, сообщил сайт kp.ru со ссылкой на источник.
    Таксист обокрал участницу шоу «Холостяк» на 100 тысяч

    Девушка готовилась к поездке в Лондон, поэтому несколько дней назад отдала наряд на ушивку в ателье на Лужнецкой набережной в Москве. Вскоре ей позвонили и сообщили о выполнении заказа. Тогда Миронова попросила сотрудников студии отправить одежду с помощью сервиса такси.

    Водитель забрал заказ, а потом перестал выходить на связь. Модель два дня надеялась на ошибку, звонила таксисту, но он так и не взял трубку — номер был отключен. Тогда девушка обратилась в полицию.

    Стражи порядка подтвердили, что получили заявление на кражу одежды на 100 тысяч рублей. Ущерб посчитали значительным, ведется расследование.

    «Номер автомобиля и данные водителя получены», — сообщил источник.

    Ульяна Миронова — участница VI сезона шоу «Холостяк», который вышел в марте 2018 года. Девушка боролась за любовь Егора Крида, но не выдержала конкуренции и выбыла в одной из первых серий, напомнил сайт «Дни.ру».

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