Таксист обокрал участницу шоу «Холостяк» на 100 тысяч

Девушка готовилась к поездке в Лондон, поэтому несколько дней назад отдала наряд на ушивку в ателье на Лужнецкой набережной в Москве. Вскоре ей позвонили и сообщили о выполнении заказа. Тогда Миронова попросила сотрудников студии отправить одежду с помощью сервиса такси.

Водитель забрал заказ, а потом перестал выходить на связь. Модель два дня надеялась на ошибку, звонила таксисту, но он так и не взял трубку — номер был отключен. Тогда девушка обратилась в полицию.

Стражи порядка подтвердили, что получили заявление на кражу одежды на 100 тысяч рублей. Ущерб посчитали значительным, ведется расследование.

«Номер автомобиля и данные водителя получены», — сообщил источник.

Ульяна Миронова — участница VI сезона шоу «Холостяк», который вышел в марте 2018 года. Девушка боролась за любовь Егора Крида, но не выдержала конкуренции и выбыла в одной из первых серий, напомнил сайт «Дни.ру».