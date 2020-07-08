«Такой ужас на лице». Подруга Ефремова рассказала, каким увидела артиста сразу после аварии

Месяц назад Михаил Ефремов стал участником смертельного ДТП в центре Москвы. Одной из первых на место аварии приехала подруга артиста — ресторатор Татьяна Беркович. Она уверяет, что актер был в ужасе.

Ресторатор обнаружила Ефремова на заднем сиденье полицейской машины. Об этом Беркович рассказала изданию StarHit.

«Увидела у него такой ужас на лице. Это был человек, который только что получил дубиной по голове», — сказала подруга артиста.

Ефремов интересовался, что произошло с человеком в другой машине, и потом попросил Беркович поехать к нему в больницу. В НИИ скорой помощи имени Склифосовского она пробыла до утра. Первым в клинику приехал, по словам ресторатора, начальник Сергея Захарова, спустя 40 минут — его гражданская жена Ирина.

«Мы не думали, что Сергей умрет. И врач так себя вела — сказала, что тяжело травмирован, но не при смерти…» — вспомнила Беркович.

Она уверяет, что Ефремов до сих пор находится в растерянности. Из-за переживаний актер двое суток не мог говорить и корить себя будет до конца дней. Подруга артиста заявила, что он не пьет запоем и никогда не садился за руль пьяным.

Авария на Смоленской площади произошла вечером 8 июня. Внедорожник, который вел Михаил Ефремов, вылетел на встречную полосу через двойную сплошную и протаранил фургон. Грузовичком управлял курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Мужчину госпитализировали, но утром следующего дня он скончался.

Экспертиза показала, что Ефремов сел за руль пьяным. В его крови обнаружили следы наркотиков. Против артиста возбудили уголовное дело и посадили под домашний арест. Предварительное расследование уже завершено. Адвокат Ефремова заявил, что виновным в ДТП его подзащитный себя не считает.