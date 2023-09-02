Эксклюзив 02 сентября 2023, 15:21 «Такой талантливый парень». Коллеги Янина надеялись, что он сможет победить болезнь Народный артист РФ Баринов назвал большой бедой смерть Алексея Янина Скриншот видео

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Коллеги актера Алексея Янина скорбят после сообщения о его смерти. Он умер совсем молодым — на 41-м году жизни. Многие были уверены, что артист очень далеко пойдет, у него был большой потенциал. В работе он выкладывался на все 200%, поделился в беседе с «360» российский и американский актер, спортсмен Олег Тактаров.

«Думал, он далеко-далеко пойдет, потому что он так роли проживал, со своей изюминкой всегда, и все глубоко так проходило. Я еще думал: такой талантливый парень нечасто появляется на экранах. Он вкладывался на 200% в каждый эпизод, жил жизнью своих героев», — отметил актер.

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Актер театра и кино, народный артист России Валерий Баринов в комментарии «360» рассказал, что играл с Яниным в двух картинах. Кроме того, они учились у одного педагога.

«Он был человек, одержимый работой, талантливый, очень доброжелательный. Прекрасный партнер. У него были серьезные планы. Артист был с большой перспективой. С возрастом он бы набирал [обороты]», — подчеркнул Баринов.

По его словам, в последние годы они не общались. Говоря о тяжелой болезни Янина, Баринов отметил, что тот был физически сильным и спортивным. Но инсульт надорвал здоровье слишком сильно.

«Такая беда. Очень жаль. Хотя говорили, что вряд ли выберется из этой ситуации, надежда была», — заключил собеседник «360».

О смерти Янина 2 сентября сообщили в Российском академическом театре молодежи. В РАМТ напомнили, что артист восемь лет назад перенес тяжелый инсульт. Все последние годы он боролся с его последствиями.