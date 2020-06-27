«Такой мерзости я не ожидала»: Собчак разругалась с главредом Wonderzinе из-за жалобы на угрозы

Публикация Wonderzine о реакции Собчак на антирасистские протесты в США возмутила журналистку. Она заявила об этом главному редактору онлайн-издания Юлии Таратуте в личной переписке и процитировала песню Дмитрия Маликова, что «все вернется». Эти слова восприняли в редакции как угрозу и решили обнародовать слова Собчак.

«Скоро узнаешь. Я просто так это *** не оставлю. Такой мерзости я от тебя не ожидала. Все вернется, как поется в песне Дмитрия Маликова! И это не угроза — это просто песня, если что», — цитирует Wonderzine обращение журналистки Ксении Собчак к Таратуте.

Собчак возмутилась повторно из-за того, что издание «вынесло сор из избы». Она снова обратилась к главному редактору Wonderzine, но на этот раз публично.

«У вас теперь репутация человека, пишущего свои личные разговоры. Отвечаю именно вам, а не анонимной редакции, так как привыкла отвечать сама за свои слова, а не прикрывать или подкреплять их „мнением общественности“», — написала Собчак в своем Telegram-канале и посоветовала коллеге заняться «настоящей» журналистикой и отставить в сторону «правильные» взгляды, возникающие от «бездарности».

В финале своего послания она принесла публичные извинения «за эмоциональные высказывания в личной переписке».

Ранее Собчак сообщила, что собирается добиться извинений от немецкого издания Business Insider, которое обвинило ее в расизме.