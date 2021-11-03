«Такое отношение». Мать Децла рассказала про украденный стул с могилы рэпера

Ирина Толмацкая, мать рэпера Децла, заявила, что работники кладбища вряд ли могли обокрасть могилу ее сына, с которой кто-то унес стул. Толмацкая призналась, что ее больше огорчил не сам факт кражи, а отношение людей. Она сообщила «360», что писать заявление не будет.

Кладбищенский вор, укравший стул с могилы Децла, попал на камеры. Поэтому мать рэпера уверена, что это точно не работники кладбища, ведь им известно, что территория находится под видеонаблюдением. Похититель был похож на диггера, на голове у него был фонарь.

«Мы, конечно, не будем писать заявление. Всего лишь стул… Просто само отношение. Если что-то серьезное, то будем писать, — в будущем, я имею в виду», — сказала Толмацкая.

Мать Децла старается ухаживать за могилой, поскольку поклонники приходят туда и подолгу там находятся. Сначала она подумала, что стул просто кому-то понадобился, но его так и не вернули. При этом поклонники ведут себя прилично.

«Практически каждую неделю приезжаю, убираюсь, но там и ребята каждый день приходят, убираются. Прошло столько времени, и отсеялись все эти зеваки, остались только ответственные люди, которые относятся уважительно. И там все время чистенько. Прошли времена, когда там были бычки накиданы», — поделилась она.

Толмацкая пришла к выводу, что вор, судя по всему, не выбирал могилу Децла специально. Она предположила, что он всегда так ходит по кладбищу с фонариком и высматривает, что украсть.

«Там ставить некуда, места мало. Это был обычный складной стул, который я принесла, чтобы ребята могли посидеть, потому что многие садятся просто на металлический парапет, еще что-то», — рассказала мать рэпера.

Толмацкая ранее опубликовала видео с кадрами, на которых запечатлен сам момент кражи.

Кирилл Толмацкий, он же Децл, умер 3 февраля 2019 года. Рэперу стало плохо после концерта в Ижевске. Причиной смерти назвали сердечную недостаточность. Ему было 35 лет.