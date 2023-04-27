Знаменитости 27 апреля 2023, 08:12 Такер Карлсон раскрыл подноготную американских СМИ Бывший ведущий Fox News Карлсон сообщил о запрете на некоторые темы в американских СМИ РИА «Новости»

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Американским журналистам запретили поднимать такие остросоциальные темы, как расширение гражданских свобод и демографические изменения. Дебаты на телевидении стали глупыми и бессмысленными, заявил в своем Twitter бывший ведущий Fox News Такер Карлсон.

«Большие вопросы, которые определяют наше будущее, вообще не обсуждаются. <…> Дискуссии об этом не разрешены в американских медиа», — сказал он в видеообращении.

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Телеведущий назвал запретными расширение гражданских свобод, развитие науки, демографические изменения, состояние природных ресурсов и деятельность корпораций. Эти темы, по его словам, потребовали не освещать обе правящие партии и их спонсоры. Обсуждения в СМИ стали глупыми и бесполезными, но это, по мнению Такера Карлсона, временное явление — справедливость восторжествует.

Последнее шоу с участием телеведущего вышло на Fox News 21 апреля, контракт с ним расторгли. Его увольнение обрадовало работников Пентагона, но лишило канал 507 миллионов долларов. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что из-за отставки Такера Карлсона в инфополе США пострадало богатство взглядов.