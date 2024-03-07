Знаменитости 07 марта 2024, 13:24 «Такая же алчная, как ее мать». Продюсер Дворцов — о концертах Орбакайте в России Продюсер Дворцов заявил о скором завершении карьеры певицы Орбакайте в России РИА «Новости»

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Певица Кристина Орбакайте в ближайшее время может прекратить творческую деятельность в России. Такое мнение высказал продюсер Сергей Дворцов в беседе с «Абзацем».

«Ее концерт в Москве был, скорее всего, последним. Алла Пугачева сегодня, когда сказала, что „нормальные люди“ не приезжают в Россию, подставила свою дочь. Она дала понять, что Кристина приезжает из корыстных целей — деньги получить и сразу свалить. Она такая же алчная, как ее мать», — сказал он.

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Дворцов предположил, что Орбакайте скоро вместо концертов будет заниматься своей семьей в Соединенных Штатах. Либо выступать на корпоративах в Америке.

«А через 15 лет о ней явно никто не вспомнит», — отметил он.

Продюсер также заявил о лицемерии певицы, которая не подсказала матери, чтобы та следила за своими высказываниями.

Накануне Орбакайте отказалась общаться с прессой, сбежав после своего концерта в московском баре Petter через черный ход. Более того, во время выступления артистку подвел микрофон.