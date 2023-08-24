Знаменитости 24 августа 2023, 04:41 «Такая ненависть». Звезда «Сватов» раскрыла свое отношение к Зеленскому Актриса Кравченко: Зеленский ничего не выполнил из своей предвыборной программы РИА «Новости»

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Украинский лидер Владимир Зеленский не выполнил ни одного пункта своей предвыборной программы и ничего хорошего для своей страны не сделал. Об этом заявила актриса Татьяна Кравченко в беседе с News.ru.

Актриса ранее работала с Зеленским в одной команде, когда политик был еще актером. У артистки сложились только положительные впечатления о нем, поэтому звезда искренне не понимает, откуда у президента Украины появилось столько агрессии.

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«Сколько мы сидели за столом, в гримерной, хохотали, он с юмором человек. И вдруг такая ненависть! Откуда это — запретить по-русски говорить, жечь книги, выпустить всех убийц? Зачем?» — задалась вопросом Кравченко.

По ее мнению, подобные замашки у Зеленского появились из-за обретенной власти. Однако актриса не знает, что полезного лидер Украины сделал для своей страны.

«Ну и что ты хорошего сделал? Он же ни одного пункта своей программы предвыборной не выполнил! Ни одного!» — заявила она.

Ранее бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Зеленского могут свергнуть с поста президента, если он не согласится на переговоры с Россией.