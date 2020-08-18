«Не буду раскрывать сюжет. <…> Все очень узнаваемо и просто. <…> Я бы сказал, такая лирическая трагикомедия о кино», — рассказал артист.

По его мнению, в России тема харассмента пока не так актуальна, как в Голливуде, поскольку Штаты в этом плане всегда были законодателями разнообразных социальных веяний. Поэтому в какой-то момент и российское общество будет подвержено этому. Не исключено, что будет поднята и тема расизма.

«Запретят употреблять слово „негр“ и так далее. Надеюсь, до коленопреклонений не дойдет, но чего только не бывает. Последнее время показало, что жизнь сюжетит покруче любого кинематографа», — заметил Куценко.

По его словам, он не сталкивался с обвинениями в харассменте, но была история, когда у одной девушки возникли претензии, сформулированные «как-то иначе».

«Глупая история. Я бы сказал, немножко детская. Наверное, каждый ищет популярности как может. <…> Но девушка удалила пост и написала, что жалеет о его публикации. Видимо, начались обсуждения, и она как-то по-иному взглянула на ситуацию», — предположил актер.