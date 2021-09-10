Тайный аккаунт Мэтта Деймона обнаружили в Instagram

Актер Мэтт Деймон дал интервью GQ. В нем он рассказал, что имеет закрытый аккаунт в Instagram, где делится фотографиями с самыми близкими. Однако фанаты актера заявили, что смогли найти тайный профиль. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на Fox News.

Актер назвал свой профиль «Финста». В социальных сетях он наблюдает за жизнью своих друзей и близких, но крайне редко выкладывает в профиль свои фотографии. Также Деймон рассказал несколько подробностей о своем аккаунте, чтобы пользователям было проще его отыскать.

«У меня 76 подписчиков, и я сделал 40 постов с 2013 года», — рассказал он в интервью.

Приватный аккаунт звезды удалось отыскать довольно быстро. Один из пользователей в качестве доказательства сделал скриншот со скрытой анаграммой имени знаменитости.

Ранее стало известно, что рок-группа Metallica решила выпустить масштабное переиздание своего пятого студийного альбома под названием Black Album. Это событие музыканты приурочили к 30-летию пластинки