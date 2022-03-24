Тайные похороны актрисы Назаровой прошли в Москве

Актриса Наталья Назарова была похоронена в Москве. Церемония прошла в закрытом формате. Об этом сообщил StarHit.

По данным utro.ru, о смерти актрисы стало известно 17 марта. Официальная причина смерти Назаровой не называется. Уточняется, что в последние года жизни она жила достаточно бедно.

«Ем на гладильной доске, потому что стол у меня завален вещами. Пользуюсь чугунным утюгом», — рассказывала она несколько лет назад в эфире ток-шоу.