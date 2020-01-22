22 января 2020, 11:20
Тайная свадьба Памелы Андерсон прошла в Малибу
Американская актриса и фотомодель из Канады Памела Андерсон тайно вышла замуж за продюсера фильма «Звезда родилась» Джона Питерса. Свадьбу они сыграли в Малибу. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на The Hollywood Reporter.
Торжественная церемония прошла в секретном и закрытом режиме. Продюсер в возрасте 74 лет уточнил, что давно думал о семейных отношениях с Памелой.
«Она делает меня диким, в хорошем смысле этого слова. Она вдохновляет меня. Я защищаю ее и отношусь к ней так, как она того заслуживает», — пояснил Питерс.
Свадьбе с любимым актриса посвятила стихотворение. «Мы любим друг друга — это однозначно. Я счастливая женщина», — подчеркнула звезда.
Брак с Питерсом стал пятым для Памелы Андерсон.
Ранее Памела Андерсон поблагодарила Владимира Путина за освобождение косаток и белух из «китовой тюрьмы». В письме на имя президента она обратила внимание на то, что защита китообразных может по праву стать заслугой России.