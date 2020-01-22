Тайная свадьба Памелы Андерсон прошла в Малибу

Торжественная церемония прошла в секретном и закрытом режиме. Продюсер в возрасте 74 лет уточнил, что давно думал о семейных отношениях с Памелой.

«Она делает меня диким, в хорошем смысле этого слова. Она вдохновляет меня. Я защищаю ее и отношусь к ней так, как она того заслуживает», — пояснил Питерс.

Свадьбе с любимым актриса посвятила стихотворение. «Мы любим друг друга — это однозначно. Я счастливая женщина», — подчеркнула звезда.

Брак с Питерсом стал пятым для Памелы Андерсон.

Ранее Памела Андерсон поблагодарила Владимира Путина за освобождение косаток и белух из «китовой тюрьмы». В письме на имя президента она обратила внимание на то, что защита китообразных может по праву стать заслугой России.