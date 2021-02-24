Тайгера Вудса прооперировали после ДТП
Американского гольфиста Тайгера Вудса прооперировали после аварии. Он постепенно начинает свое восстановление. Спортсмен получил серьезные повреждения правой ноги, включая открытые переломы. Об этом сообщается на его странице в Twitter.
Сейчас Вудс находится в сознании. Он говорит с окружающими и проходит восстановление в своей больничной палате. Спортсмен перенес длительное хирургическое вмешательство на нижней части правой ноги и лодыжке. В районе большой берцовой кости Вудсу установили металлический стержень.
Авария произошла накануне вечером. Автомобиль гольфиста перевернулся и разбился. Его пришлось извлекать из салона с помощью гидравлических ножниц.
Тайгер Вудс вошел в первую десятку в списке лучших спортсменов XXI века по версии испанского онлайн-журнала Marca.com. Звездная карьера гольфиста закончилась в 2009 году. Будучи пьяным, он врезался во Флориде в пожарный гидрант и потерял сознание на пять минут.