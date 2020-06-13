Таир Мамедов заразился коронавирусом

У бывшей звезды Comedy Club, телеведущего Таира Мамедова диагностировали коронавирус. Положительные результаты теста на SARS-CoV-2 он опубликовал в своем Instagram.

«Болеть не круто! Берегите себя», — написал он. Подробностями своего самочувствия Мамедов не поделился.

Мамедов живет в Лос-Анджелесе, куда переехал в 2013 году. В США телеведущий занялся бизнесом и открыл музей селфи. Юморист ведет свой YouTube-канал.

Мамедов начинал юмористическую карьеру с КВН, в конце 1990-х шоумен выступал за команду РУДН «Дети Лумумбы». С 2005 года комик попал в Comedy Club, сначала выступал в составе дуэта «Битлз», а потом — самостоятельно c пародией на передачу НТВ «Программа максимум».

США занимают первую строчку в списке стран, пострадавших от коронавируса. По данным на 13 июня, в Америке диагностировано более двух миллионов случаев.