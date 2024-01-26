Знаменитости 26 января 2024, 13:30 Таиландский суд огласил приговор участникам группы «Би-2» Суд Пхукета оштрафовал каждого музыканта группы «Би-2» на 95 долларов Photoagency Interpress/Russian Look/globallookpress

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Суд города Пхукет вынес приговор музыкантам группы «Би-2», которых арестовали за несогласованный концерт. Артистам придется выплатить штраф в размере 95 долларов с каждого, сообщило РИА «Новости».

«Подсудимые приговариваются к денежному штрафу в размере трех тысяч таиландских бат (95 долларов — прим. ред.) каждый», — указали в издании.

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Туристическая полиция Таиланда задержала участников группы «Би-2» после концерта, который они провели без необходимого разрешения на работу. Музыкантов арестовали, они провели ночь в камере временного содержания в Пхукете.

Как напомнил сайт kp.ru, участников группы «Би-2» могли депортировать из Таиланда и внести в черный список.

В январе в Таиланде без указания причин отменили концерты украинской певицы Светланы Лободы и шоумена Максима Галкина*. Юморист планировал выступить в Паттайе и на Пхукете. В январе его также оштрафовали в Объединенных Арабских Эмиратах за антироссийские высказывания.

*Физическое лицо, выполняющее в России функции иностранного агента.