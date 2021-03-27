Сжигавшего Mercedes блогера задержали после конкурса по раскраске машин в Москве

Блогера Михаила Литвина, известного акциями с дорогими машинами, задержали после конкурса по раскраске авто в центре Москвы. Об этом он сообщил в Instagram.

В Stories Литвин опубликовал несколько роликов. Вначале он проезжает мимо гаишников, задержавших, судя по всему, машину с конкурса.

«Пацанов отпустите!» — кричит блогер.

В следующем ролике он показывает интерьер отделения полиции и призывает остальных участников конкурса «отъехать и больше не собираться там».

«Соскакивайте прямо сейчас, иначе салам алейкум всем», — призывает блогер.

По условиям конкурса участники должны были раскрасить свои машины в стилистике Литвина. Победителю обещали 500 тысяч рублей. На площадку, где проводилась акция, приехали автомобили с портретами блогера, хештегами и другим творчеством из аэрозольного баллончика.

По данным Life Shot, Литвина задержали вместе с братом Даниилом. В отделении блогеру выписали штраф в размере 500 рублей за езду на неисправной машине.

Среди самых известных акций Литвина — сжигание Мercedes и заезд на Porsche в витрину автосалона.