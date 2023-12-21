Знаменитости 21 декабря 2023, 22:47 Сырые яйца и качественная туалетная бумага. Что еще включил Лепс в свой райдер RT изучил райдер Григория Лепса, готового спеть в России за 8,5 млн рублей РИА «Новости»

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Российский певец Григорий Лепс отказался от выступлений за границей, но готов спеть на новогоднем корпоративе в России за 8,5 миллиона рублей. RT изучил, какие требования к организаторам содержатся в райдере артиста.

Выяснилось, что певец согласен добираться на поезде. Если время в пути займет больше 12 часов, то музыкальный коллектив полетит самолетом.

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Помимо этого, он просит, чтобы на месте его встречали на определенных автомобилях (на выбор) — Lexus 570, Toyota Land Cruiser 200/300, Mercedes S 222/223, BMW 7 (не раньше 2018 года выпуска). Главное, чтобы он мог курить в салоне. Что касается размещения, то только пятизвездочный люкс.

«В гримерке должно быть три сырых яйца (видимо, для голоса), „качественная туалетная бумага“. Также Лепс ждет бутылку белого сухого вина Chablis Premier Cru (от 10 тысяч рублей), бутылку красного сухого Brunello Banfi (от семи тысяч рублей) и 12-летний виски Chivas Regal (от 4,5 тысячи рублей)», — уточнил RT.

Насчет личной охраны певец не переживает. Ему важно, чтобы порядок обеспечили в зале. На тысячу зрителей понадобится от шести до восьми секьюрити.

Ранее Telegram-канал Baza опубликовал райдер музыканта Ярослава Дронова, более известного как Shaman. Запросы одного из самых популярных исполнителей в России включают лучший номер в пятизвездочном отеле с кроватью King Size и двумя подушками из гусиного пуха.