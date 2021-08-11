Сыровар рассказал о «сталинском рокфоре», за который раскритиковали Кончаловского

Сыровар, владелец фермерского хозяйства Олег Сирота рассказал «Газете.ru», что за «сталинский рокфор» имел в виду Андрей Кончаловский в своем недавнем посте в Facebook. За формулировку режиссера раскритиковали в соцсетях.

По словам Сироты, этот сорт сыра изготавливался в СССР в небольших количествах и действительно был доступен только элитным слоям населения.

«Рокфор делался на Алтайском крае маленьким сырзаводом и в Ярославской области, и был по специальному распределению конкретно в СССР. Если все остальные можно было купить в магазине, то этот делался достаточно ограничено и все-таки для номенклатуры. Из песни слов не выкинешь, действительно семья [Кончаловского] была частью творческой интеллигенции, творческой номенклатуры. Они были на спецобеспечении. Стоит только порадоваться, что люди в то время тоже могли порадоваться хорошему сыру», — сказал сыровар.

Ранее режиссер Андрей Кончаловский предался воспоминаниям о детстве. Он описал быт своих бабушки с дедушкой, которые за завтраком пили кофе и ели сыр рокфор — «хороший рокфор, еще тех, сталинских времен». Пользователей соцсетей возмутила формулировка: они решили, что Кончаловский своим постом хотел подчеркнуть социальное неравенство между своей семьей и остальными жителями СССР. Комментаторы напомнили Кончаловскому о репрессии и о том, что подавляющее большинство населения жило в нищете.