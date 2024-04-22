Знаменитости 22 апреля 2024, 04:48 Сыроедение, алкоголь и голос джунглей. Что стало с актрисой Натальей Андрейченко Актриса Андрейченко открыла центр йоги в Мексике и пережила 2 клинические смерти РИА «Новости»

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Актрису Наталью Андрейченко поклонники хорошо знают по ролям в фильмах «Сибириада» и «Военно-полевой роман». Однако больше всего зрителям запомнилась ее работа в ленте «Мэри Поппинс, до свидания». Как сейчас живет знаменитость, рассказал сайт kp.ru.

В 2012 году звезда переехала в Мексику. По последним данным, она увлеклась вегетарианством. Более того, даже начала практиковать сыроедение. Также в новой стране Андрейченко открыла центр йоги. Были и трагичные моменты в судьбе артистки — она пережила две клинические смерти.

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В 50 лет женщина прошла первое очищение организма на воде. Она рассказывала, что такой опыт помог ей навсегда завязать с алкоголем. При этом знаменитость больше не может есть отварную пищу — сразу ухудшается самочувствие. Даже врач прозвал ее настоящим сыроедом.

В 2019 году помощник Андрейченко рассказал в соцсетях о пропаже артистки. Двое суток женщина не выходила на связь. В итоге все закончилось благополучно. Звезда появилась и рассказала, что все это время находилась в джунглях. Единение с природой, тишина и покой наполнили ее жизненной энергией. По словам актрисы, она умеет общаться с животными, а также иногда заглядывает в будущее.

Ранее стало известно, как живет единственная внучка актрисы Людмилы Гурченко Елена Королева. Женщина пережила сложный период в жизни.