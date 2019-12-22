«Сыпь ей на голову!» Шнуров пошутил над обидевшим Гагарину поющим хулиганом

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров дал наставления своему воспитаннику, бывшему участнику шоу «Голос» с Урала Арсению Курчанину. Выступление конкурсанта в образе гопника оскорбило Полину Гагарину.

Курчанин, исполняя свой номер, подошел к Гагариной и высыпал перед ней на стол горсть семечек. «Малая, от души!» — добавил исполнитель. Семечки в итоге пришлось убирать Шнурову, и Гагарина была неподдельно оскорблена поведением конкурсанта, который слишком уж вошел в образ.

Гагарина, разбирая номер Курчанина после исполнения, заметила, что на прослушиваниях он произвел впечатление воспитанного мальчика, который никогда в жизни не позволил бы себе такого поведения. По словам Гагариной, она наверняка знает, кто научил молодого человека такому недостойному поведению.

Певец в результате выбыл из проекта. Шнуров объяснил своему подопечному, в чем его ошибка.

«Теперь понимаешь, почему ты не остался? Я же тебе говорил: на голову ей сыпь, на голову! А ты…» — разобрал выступление подопечного лидер «Ленинграда».