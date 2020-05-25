Сыну Илона Маска изменили имя

О новом имени мальчика супруга Маска и канадская певица Граймс рассказала на личной странице в Instagram. Она уточнила, что новое имя сына — X Æ A-Xii.

Выяснилось, что по законам Калифорнии, имя нельзя составлять из цифр, поэтому «12» заменили на «Xii».

Некоторые интернет-пользователи убеждены, что ребенка придется переименовать снова, так как символ «Æ» вызовет проблемы.

Ранее Илон Маск появился на шоу комика Джо Рогана на YouTube. Изобретатель пояснил, как правильно звучит имя «X Æ A-12», и даже произнес его сам. «Экс, Эш, Эй Твелв»», — заявил Маск. По его словам, A-12 — это американский сверхзвуковой самолет.

Его жена Граймс говорила о том, что Х обозначает неизвестную переменную, а символ «Æ» является эльфийским написанием слова «любовь».

Американский юрист Дэвид Гласс отмечал, что супругам не удастся зарегистрировать такое имя малыша.