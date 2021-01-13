Сына Валерии облили виски на концерте Моргенштерна

Сын певицы Валерии попал в неприятную ситуацию во время концерта рэпера Моргенштерна. На выступлении музыканта в Сочи Арсению Шульгину плеснули в лицо алкоголем.

Молодой человек рассказал об инциденте в своем Instagram, разместив соответствующую запись в Stories.

Источник фото: Instagram

Судя по геотегу записи, музыкант выступал в казино. У Шульгина были билеты в партер, где его и облили виски.

«Когда за твои деньги в партере тебе в лицо хлещут вискарем — это божественно», — написал молодой человек. Тем не менее он отметил Моргенштерна в записи и написал «От души».

Подробности инцидента сын Валерии приводить не стал. Кто именно поступил с ним подобным образом, неизвестно.

Меньше месяца назад у Арсения Шульгина и его жены Лианы родилась дочь. Девочка появилась на свет 1 января и уже находится дома вместе с молодой мамой. Сын Валерии уехал отдыхать. Накануне он вернулся из поездки, о чем супруга уже сообщила подписчикам.

Источник фото: Instagram

«Так соскучились друг по другу», — написала девушка, прикрепив к Stories снимок букета из белых роз.