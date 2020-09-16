Сына Никаса Сафронова отказались выпускать из турецкого отеля из-за сломанного бассейна

Лука Затравкин во время отдыха в одном из турецких отелей сломал детский бассейн. Теперь сына известного художника Никаса Сафронова не выпускают за пределы территории, требуя возмещения ущерба.

По словам Никаса Сафронова, его сын прыгнул с разбега в детский бассейн в отеле. Молодой человек не только сломал сам бассейн, но еще разбил в кровь ноги и правую руку. Администрация отеля оценила ущерб в 19 тысяч долларов и теперь требует выплатить эти деньги.

«Вчера я получил звонок от Луки. Он сказал, что собирается возвращаться в Россию. Но его не выпускают из отеля до тех пор, пока он не возместит ущерб — средства, которые ушли на ремонт бассейна», — пояснил Сафронов «Собеседнику».

Он добавил, что Затравкин уже идет на поправку, но для восстановления нужно время. У сына художника еще остались синяки, а опухлость с ног пока не сошла.

«Попросил одолжить ему денег. Но в помощи я ему отказал. <…> Вы не подумайте, что мне жалко денег. Я рассуждаю так: если Лука нашел деньги поехать в Турцию и жить в таком роскошном отеле, то как-нибудь найдет средства вернуться обратно», — отметил Сафронов.

Звездный отец объяснил, что давно просил своего сына похудеть и не собирается нести ответственность за ситуации, вызванные лишним весом. Сейчас Затравкин весит порядка 250 килограммов. Сафронов заявил, что из-за сына страдает его имидж, а также выразил надежду, что тот все-таки начнет худеть.