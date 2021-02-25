Сына Алены Рапунцель положили в больницу

Двухлетнего сына Алены Рапунцель Богдана госпитализировали. Об этом бывшая участница телепроекта «Дом-2» рассказала в Stories в Instagram.

У мальчика поднялась температура под 40 градусов. Ребенок почувствовал себя хуже, поэтому звезда отвезла его в частную клинику. Врачи диагностировали ангину и отит.

«Здесь сутки стоят около 10-12 тысяч рублей. Палата очень хорошая — просторная, уютная. Одна кроватка и две большие, то есть папа с мамой могут вместе здесь находиться», — рассказала Алена Рапунцель.

Богдану колят антибиотик, также ему поставили катетер, лекарство вводят через капельницу, отметил сайт eg.ru.

Позже телеведущая рассказала, что диагноз «отит» снят. Теперь мальчика лечат от ангины. Ребенок еще некоторое время пролежит в больнице. Он чувствует себя лучше, хотя и капризничает сильнее обычного.

Богдану исполнилось два года 7 февраля, в честь чего знаменитость устроила вечеринку. Однако через несколько недель после дня рождения мальчик заболел.