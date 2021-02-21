Сына Айзы и Гуфа госпитализировали после отравления

Сын Айзы Долматовой и рэпера Гуфа (настоящее имя — Алексей Долматов) 10-летний Сэм попал в больницу после заказанных в одном из столичных ресторанов суши.

Изначально, как написала Айза на своей странице в Instagram, мальчика с подозрением на аппендицит увезла скорая помощь, но в больнице врачи определили, что у Сэма отравление.

«Я очень щепетильна в пище, стараюсь есть дома, в проверенных местах и уж точно трачу на еду большую часть своего заработка! Потому что боюсь вот этого! Доставка суши — это русская рулетка», — написала Айза.

Она отметила, что ребенок отравился суши, заказанными на дом в ресторане «Тануки».

В начале февраля в Дагестане 30 школьников обратились за медицинской помощью. У всех наблюдаются симптомы пищевого отравления. Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Специалисты Роспотребнадзора взяли образцы воды и пищи из школьной столовой.