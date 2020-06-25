Сын Захарова ответил на предложение об «усыновлении» Ефремовым

Об этом RT рассказал адвокат семьи Захаровых Александр Добровинский.

«Неужели кто-то считает возможным, чтобы мы убийцу своего отца называли „папа“?» — удивился сын погибшего.

У Захарова-младшего «не укладываются в голове» такие высказывания от актера.

«Как они себе это представляют? <…> А разговоры об этом до суда вообще выглядят, как попытка смягчить к себе отношение», — считает сын Захарова.

Адвокат семьи сообщил, что не будет «говорить о моральном аспекте данного предположения». Он добавил, что не понимает о каком усыновлении может идти речь, учитывая требования закона.

Вечером 8 июня Ефремов, находясь за рулем своего джипа, врезался в рабочую машину Сергея Захарова. От полученных травм Захаров скончался в реанимации. В крови актера обнаружили следы алкоголя и наркотиков. Сейчас он находится под домашним арестом до 9 августа.