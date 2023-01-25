Знаменитости 25 января 2023, 13:08 Сын Владимира Высоцкого рассказал, как в России отпразднуют юбилей отца РИА «Новости»

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Известный автор и исполнитель песен Владимир Высоцкий 25 января отметил бы свой 85-летний юбилей. В этот день во многих регионах России подготовили памятные мероприятия, подробнее о них рассказал сын певца Никита Высоцкий в беседе с РИА ФАН.

По его словам, множество мероприятий уже прошло в разных уголках страны. Первое из них состоялось в Самаре, где прошел масштабный концерт и открылась выставка. Также праздничные мероприятия к юбилею певца планируется провести в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Калининграде.

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Высоцкий-младший отметил, что сегодня в Москве в музее Владимира Высоцкого выступит фольклорный коллектив, который исполнит песни отца на народных инструментах. Кроме того, спектакли к юбилею певца покажут на ВДНХ.