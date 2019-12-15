  • Сын Валерии снова попал в ДТП. Это уже третье за неделю

    15 декабря 2019, 09:17

    Дарья Бунякова

    Сын известной певицы Валерии Арсений Шульгин столкнулся на машине с другим автомобилем. Авария стала уже третьей за прошедшую неделю.
    Сын Валерии снова попал в ДТП. Это уже третье за неделю

    Сын Валерии попал во вторую аварию за неделю

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    «Ребята, можно подумать, что это прикол. Но это не прикол. Это третья авария. Жесть какая-то», — рассказал молодой человек в Instagram и выложил в сториз видео с места ДТП.

    По словам Шульгина, столкновение было не сильным. Участники аварии не стали вызывать сотрудников ГИБДД, а сыну певицы теперь предстоит заменить номерную раму.

    Шульгин попал уже в третье ДТП за неделю. Первое произошло 8 декабря, когда он ехал в Петербург на выступление Валерии. Автомобиль въехал в отбойник после того, как его занесло на мокром асфальте.

    Через несколько дней молодой человек ехал на такси, в которое врезался автобус. Арсений обошелся без травм, было немного поцарапано такси.