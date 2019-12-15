Сын Валерии снова попал в ДТП. Это уже третье за неделю

Сын известной певицы Валерии Арсений Шульгин столкнулся на машине с другим автомобилем. Авария стала уже третьей за прошедшую неделю.

Сын Валерии попал во вторую аварию за неделю Подробнее

«Ребята, можно подумать, что это прикол. Но это не прикол. Это третья авария. Жесть какая-то», — рассказал молодой человек в Instagram и выложил в сториз видео с места ДТП.

По словам Шульгина, столкновение было не сильным. Участники аварии не стали вызывать сотрудников ГИБДД, а сыну певицы теперь предстоит заменить номерную раму.

Шульгин попал уже в третье ДТП за неделю. Первое произошло 8 декабря, когда он ехал в Петербург на выступление Валерии. Автомобиль въехал в отбойник после того, как его занесло на мокром асфальте.

Через несколько дней молодой человек ехал на такси, в которое врезался автобус. Арсений обошелся без травм, было немного поцарапано такси.