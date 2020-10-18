18 октября 2020, 22:44
Сын Валерии рассказал о беременности жены
Арсений Шульгин, сын певицы Валерии, рассказал о беременности своей супруги Лианы. В Instagram-аккаунте молодой человек опубликовал серию снимков, на которых запечатлены он и его супруга. Пост сопровождала трогательная подпись.
«1+1=3! У нас будет ребенок. Чувствую себя невероятно счастливым», — написал молодой человек на своей странице. Шульгин также признался в любви к супруге.
Поклонники звездной пары давно подозревали беременность модели, уточнило ИА Nation News. В комментариях подписчики Шульгина поздравили семейную пару. Юзеры пожелали им здоровья и оставили много комплиментов влюбленным, уточнил «Дни.ру».
Арсений Шульгин и Лиана Волкова сыграли свадьбу 28 августа в Москве. На свадьбе было много звездных гостей: певец Николай Басков, семья Маликовых, Эмин Агаларов и другие звезды российского шоу-бизнеса.