Сын Валерии рассказал о беременности жены

Арсений Шульгин, сын певицы Валерии, рассказал о беременности своей супруги Лианы. В Instagram-аккаунте молодой человек опубликовал серию снимков, на которых запечатлены он и его супруга. Пост сопровождала трогательная подпись.

«1+1=3! У нас будет ребенок. Чувствую себя невероятно счастливым», — написал молодой человек на своей странице. Шульгин также признался в любви к супруге.

Поклонники звездной пары давно подозревали беременность модели, уточнило ИА Nation News. В комментариях подписчики Шульгина поздравили семейную пару. Юзеры пожелали им здоровья и оставили много комплиментов влюбленным, уточнил «Дни.ру».

Арсений Шульгин и Лиана Волкова сыграли свадьбу 28 августа в Москве. На свадьбе было много звездных гостей: певец Николай Басков, семья Маликовых, Эмин Агаларов и другие звезды российского шоу-бизнеса.