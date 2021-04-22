Сын Валерии пожаловался на боли в спине

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин рассказал, что травмировал спину во время прыжка в воду в отпуске. Об этом сообщила «Экспресс-газета» со ссылкой на соцсети.

Он пояснил, что нырнул с яхты, после чего у него начала болеть поясница.

«Помните этот прыжок? Короче, я захлестнул ноги назад, и теперь болит поясница. Если не умеет нырять с высоты — лучше поберегите свою спину», — написал молодой человек.

Также Шульгин уточнил, что после этого начал ходить к мануальному терапевту, где у него обнаружились зажимы в районе позвоночника.

«Оказывается, причина всех зажимов, как правило, от таза и поясницы. Все остальное — следствие», — рассказал он.

Ранее музыкант и актер, исполнявший роль Семена Лобанова в «Интернах», Александр Ильин вновь стал отцом. Мужчина узнал о том, что его жена родила ребенка, когда был в морской экспедиции.

Ильин опубликовал видеозапись в своих социальных сетях. В ролике он обратился к своему новорожденному сыну. Актер заявил, что в момент рождения ребенка проходил неподалеку от острова Родос, а также плыл из Эгейского моря в Средиземное. Он отметил, что они оба переходили из одного мира в другой. Мужчина пожелал своему новорожденному ребенку.