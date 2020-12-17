Сын Валерии пожаловался, что его беременная жена тратит много денег

Он рассказал, что его супруга постоянно что-то заказывает в онлайн-магазинах, ведь самостоятельно ходить на шопинг на девятом месяце беременности она уже не может. При этом молодой человек понимает, что деньги уходят на вещи для ребенка, который скоро появится на свет.

Пара поженилась в конце августа нынешнего года. Молодые люди рассказали, что беременность наступила еще весной, а свадьба состоялась, когда девушка была на пятом месяце.