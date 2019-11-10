Сын Валерии назвал отца Александра Шульгина тираном и извергом

34-летняя Юлия Михальчик уже давно рассталась с Александром Шульгиным. Она всегда признавала: ее экс-жених весьма экспрессивен, но чрезвычайно талантлив. При общении со СМИ она всегда положительно о нем отзывается.

«Для меня Александр всегда был другим, поэтому мне странно слышать то, что про него на всю страну говорит Валерия. Думаю, невозможно детей рожать одного за другим от человека, который агрессивен. Мне кажется, говорить так об отце своих детей не стоило», — говорила Михальчик в одном из интервью.

Старший сын Шульгина Артемий не согласен с характеристиками, которые бывшая невеста дает его отцу. Он заявляет, что Александр нанес большой урон его семье, а Михальчик просто не успела узнать все негативные стороны продюсера.

«Александр Шульгин — изверг и тиран! Мне на него наплевать. Поражает Юлия, которая выгораживает его, тем самым намекая, что Валерия и наша семья раздула всю эту историю», — сообщил Артемий Шульгин.

Совместная жизнь певицы Валерии и продюсера Александра Шульгина продлилась 10 лет. В браке родилась дочь Анна и двое сыновей: Артемий и Арсений. Валерия рассказывала, что с самого начала отношений Шульгин вел себя достаточно агрессивно, но верила — сможет это исправить. Когда Александр стал не только морально, но и физически изводить свою жену, брак распался, призналась Валерия. Сейчас Шульгин общения с бывшей супругой и их общими детьми не поддерживает.