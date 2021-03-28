Сын Валерии искупал дочь в бассейне и разозлил подписчиков

Семью музыкального продюсера Иосифа Пригожина раскритиковали пользователи Сети за фото купания двухмесячной внучки. Он опубликовал в своем Instagram ролик, где плавал с ребенком в бассейне в Дубае.

На кадрах певица Валерия и ее сын Арсений Шульгин купают в бассейне двухмесячную девочку. Ребенка держит на руках ее отец. Девочке не понравилось такое времяпровождение, и она начала плакать. В результате Арсений передал дочь ее маме, которая осталась за кадром.

«Первая попытка заплыва с внучкой», — написал Пригожин под видео.

Некоторые пользователи умилились семейному видео, однако другие возмутились безответственности.

«Грудничка в бассейн с хлоркой. Вы нормальные?»

«Вы с ума сошли от радости? Бассейн для взрослых, кругом вирусы».

«Разве можно такую малышку в общий бассейн. Для таких детей специальная обработка, очищение. Зачем рисковать здоровьем».

«Не надо с маленьким в бассейн! Там ротавирус!!! Только море, поверьте на слово, бассейн за километр обходите до трех лет».