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    28 марта 2021, 14:38

    Сын Валерии искупал дочь в бассейне и разозлил подписчиков

    Нина Петлинова

    Семью музыкального продюсера Иосифа Пригожина раскритиковали пользователи Сети за фото купания двухмесячной внучки. Он опубликовал в своем Instagram ролик, где плавал с ребенком в бассейне в Дубае.

    На кадрах певица Валерия и ее сын Арсений Шульгин купают в бассейне двухмесячную девочку. Ребенка держит на руках ее отец. Девочке не понравилось такое времяпровождение, и она начала плакать. В результате Арсений передал дочь ее маме, которая осталась за кадром.

    «Первая попытка заплыва с внучкой», — написал Пригожин под видео.

    Некоторые пользователи умилились семейному видео, однако другие возмутились безответственности.

    «Грудничка в бассейн с хлоркой. Вы нормальные?»

    «Вы с ума сошли от радости? Бассейн для взрослых, кругом вирусы».

    «Разве можно такую малышку в общий бассейн. Для таких детей специальная обработка, очищение. Зачем рисковать здоровьем».

    «Не надо с маленьким в бассейн! Там ротавирус!!! Только море, поверьте на слово, бассейн за километр обходите до трех лет».