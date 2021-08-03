Сын Цывиной рассказал подробности о ее смерти

Сын актрисы Ирины Цывиной Евгений Благонравов рассказал подробности о смерти матери. Об этом сообщил сайт kp.ru.

По данным NEWS.ru, именно он нашел женщину мертвой. Он зашел в квартиру и увидел ее в неестественном положении: актриса стояла, держа руки на раковине и склонив голову.

При этом Благонравов отметил, что на теле матери было множество травм: ссадины, переломы, ушиб на затылке.

Дочь актрисы Зиновия Пусеп обратилась с просьбой возобновить расследование смерти Цывиной. Благонравов выступил против этого и назвал ее просьбу «полной чушью».