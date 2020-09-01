Сын Цоя высказался против фильма о музыканте

Он требует снять кино с проката. Также Александр рассказал, что был изначально против создания такого фильма.

«Рассказанная в нем история — полностью вымышленная, кроме факта гибели моего отца в аварии в Латвии в 1990 году. Я это знаю точно, потому что я там был. Создатели пытаются использовать известную фамилию, чтобы заработать на сомнительных фантазиях», — пояснил мужчина.

Также, по его словам, большинство участников этой истории, образы которых использованы в фильмах, уже умерли. Александр уверен, что при их жизни «никто бы не посмел снимать про них такую чушь».

Сын музыканта отправил запрос в правительство с требованием снять фильм с проката. Он уточнил, что сценарий не согласовывался ни с кем из родственников его отца.

Ранее отец лидера группы «Кино» Виктора Цоя Роберт назвал выдумкой сообщения о письме на имя президента России с просьбой запретить выход фильма Алексея Учителя.

«Никогда ничего не писал и не буду писать. Нет, я никуда не обращался. Это все выдумки», — заявил Роберт Цой.