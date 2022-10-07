Сын тренера Путина рассказал о пути президента в дзюдо | 360°

Знаменитости 07 октября 2022, 18:26 Поделиться Telegram

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Viber Сын тренера Путина рассказал о пути президента в дзюдо Тренер Михаил Рахлин: президент РФ Владимир Путин мог бы стать знаменитым борцом

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Известно, что Владимир Путин в детстве и юности занимался дзюдо. В интервью газете «Петербургский дневник» о пути президента в этом виде спорта рассказал сын его тренера Анатолия Рахлина Михаил.

По его словам, Рахлин взял Путина в секцию, поскольку увидел в нем стремление и желание заниматься спортом. Условия тренировок были тяжелыми, однако Путин и другие дети из его группы проявляли большую силу воли. Михаил Рахлин рассказал, что его отец прививал воспитанникам чувство товарищества. У него были жесткие правила — например, он запрещал родителям привозить гостинцы в спортивный лагерь. Но некоторые ребята прятали посылки, а потом втайне от других ели. Рахлин рассказал, что Путин находил такие „гнезда“ и тогда конфискованные продукты делили на всех.

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Тренер Путина считал, что он может стать очень успешным борцом, но будущий президент выбрал другой путь.

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